В одному з ресторанів Одеси отруїлися шестеро відвудувачів. П'ятьох дорослих та одну дитину госпіталізували в інфекційну лікарню після банкету в закладі.

Лікарі виявили у постраждалих сальмонельоз. Про це інформує "Думская" з посиланням на коментар заступника головного санітарного лікаря Одеської області Сергія Дементьєва.

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В обласному управлінні Держпродспоживслужби повідомили, що 29 липня люди були на банкеті в одному з ресторанів Одеси. Наступного дня в них підвищилась температура, виникли болі в животі, блювання і діарея.

За результати перевірки закладу, виявлено багато порушень. Зокрема, працівники зберігали м'ясо, морепродукти та яйця без належного маркування і продукти лежали на складі без дотримання температурного режиму.

"Крім цього, брудне обладнання та інвентар ресторану був у захаращених приміщеннях, а посуд перебував на стелаж, виготовлених з деревини, яка непридатна для миття", – зазначили в Держпродспоживслужбі.

Наразі чиновники не називають назву ресторану, оскільки йде епідеміологічне розслідування. Втім відомо, що заклад тимчасово не працює, а всі продукти вилучили для перевірки.



Ресторан, в якому отруїлися люди, закрили для перевірки / Фото Держпродспоживслужби в Одеській області

Що таке сальмонельоз

Це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями роду Сальмонела. Сальмонельоз належить до гострих кишкових інфекцій і може викликати серйозні ускладнення, особливо у дітей.

Найчастіше людина підхоплює сальмонелу від тварин, внаслідок споживання заражених продуктів або поганої гігієни рук. Найчастіше є у м'ясі, яйцях, рибі, але цілком може бути й у воді. Сальмонелу не можна відчути на смак чи запах.