В ЄС схвалили нову вакцину проти коронавірусу штаму Омікрон

Наглядовий орган ЄС з лікарських засобів схвалив вакцину, націлену на нові заразні типи варіанту Омікрон через побоювання щодо нової хвилі COVID-19.

Нова вакцина проти коронавірусу

Бівалентний препарат, виготовлений Pfizer/BioNTech, спрямований на високоінфекційні типи BA.4 і BA.5 і є першим у своєму роді, схваленим у блоці 27 країн.

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Ця рекомендація ще більше розширить арсенал доступних вакцин, щоб захистити людей від COVID-19, оскільки пандемія триває та очікуються нові хвилі зараження в холодну пору року,

– заявили в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA).

Вакцина призначена для людей старше 12 років, які вже отримали принаймні одне первинне щеплення від коронавірусу, і є адаптивною версією оригінального препарату Pfizer Comirnaty.

Ефективність вакцини

Європейські країни прагнули поспішно ознайомитися з новим поколінням ін'єкцій, щоб вони могли розпочати кампанії посилення напередодні страшного сплеску COVID у другій половині цього року.

В ЕМА заявили, що останні вакцини краще відповідають циркулюючим варіантам SARS-CoV-2 і, як очікується, забезпечать ширший захист від різних варіантів.

"Швидка оцінка наявних даних про ці адаптовані вакцини дозволить своєчасно використовувати їх в осінніх вакцинальних кампаніях", – додали в регуляторі.

Рекомендація EMA, яку тепер буде надіслано до Європейської комісії для остаточного рішення, ґрунтувалася на клінічних даних вакцин Pfizer, спрямованих проти оригінального вірусу та варіанту Omicron BA.1.