Як відрізнити коронавірус від інших хвороб: пояснення від лікаря-імунолога

Все частіше цього року з'являються повідомлення про випадки захворювань на COVID-19. Симптоми цього вірусу іноді можна сплутати з іншими респіраторними захворюваннями.

Лікар-імунолог Федір Лапій розповів 24 Каналу, що практично ніякі симптоми не мають чітких характеристик притаманних COVID-19. Найпростіше визначити це захворювання через лабораторне тестування.

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Як визначити COVID-19

Федір Лапій зазначив, що для визначення вірусу COVID-19 є експрес-тести, які можна використовувати самостійно. Також є більш професійні тести, коли мазок береться глибоко з носоглотки.

Ми маємо справу із варіантом "Омікрон", в Україні виділяють 10 підтипів, серед яких "флірт", частка якого зростає. Без лабораторного тестування навіть лікар остаточно не зможе визначити діагноз,

– сказав лікар-імунолог.

Зміна симптомів

Він зазначив, що у нашій країні зі збудником COVID-19 раніше уже стикались, значна частина населення була вакцинована, тому зараз у медицині виник термін "гібридний імунітет".

Скоріш за все, наступні зустрічі із вірусом будуть проходити не так класично, як це було на початку пандемії (втрата нюху, смаку та інші симптоми – 24 Канал),

– зазначив Федір Лапій.

Лікар підкреслив, що не варто нехтувати засобами профілактики щодо покращення імунітету, аби вберегти себе від ймовірних захворювань.