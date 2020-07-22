Вчені вже кілька місяців повідомляють, що коронавірус може витати у повітрі після подиху та розмови інфікованих людей. Але до нині не було доказів того, що ці крихітні частинки є інфекційними.

Дослідження вчених з Університету Небраски, яке було завантажено медичний сайт препринтів, вперше показало, що мікродроплети (найменші частинки) SARS-CoV-2, взяті з повітря, можуть реплікуватися в лабораторних умовах. Дослідження опубліковане на сайті препринтів medRxiv.

До теми Скільки коронавірус тримається в повітрі після розмови з інфікованою людиною: дослідження

Це посилює гіпотезу про те, що причиною поширення коронавірусу є звичайна розмова або дихання, а не лише кашель та чхання. Також дослідники стверджують, що інфекційні дози вірусу можуть поширюватись набагато далі, ніж два метри.

Результати все ще вважаються попередніми й ще не з'явилися в рецензованому журналі. Втім, документ був розміщений на сайті, на якому вперше було оприлюднено більшість передових досліджень про COVID-19.

Натомість ця ж команда вчених в березні вперше повідомила, що вірус продовжує "витати" у повітрі в кімнатах госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Як проводилось дослідження

Вчені зазначили, що збирати зразки з повітря було досить складно. Адже, як правило, концентрації дуже низькі й шанси виявити матеріал досить невеликі.

Відтак, команда використовувала пристрій, розміром не більший за мобільний телефон. Вчені взяли проби повітря з п'яти кімнат хворих, з висоти близько 30 сантиметрів над підніжжям ліжок.

Зібрані зразки науковці помістили в культуру, аби змусити їх рости. 3 з 18 тестованих зразків змогли реплікуватися.

Для дослідників це є доказом того, що мікродроплети, які проходять набагато більшу відстань, ніж аерозольні частинки, здатні заразити людей.

Він (вірус – ред.) відтворюється в культурі клітин і тому є інфекційним,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше Організації охорони здоров'я з усього звіту вважали, що потенціал передачі коронавірусу неможливий завдяки мікрокроплетам. Пізніше фахівці почали змінювати свою думку і визнавали, що це можливо. Всесвітня організація охорони здоров'я однією з останніх змінила свою позицію, визнавши можливість цієї гіпотези аж 7 липня.