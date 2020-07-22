Ученые уже несколько месяцев сообщают, что коронавирус может витать в воздухе после дыхания и разговора инфицированных людей. Но до сих пор не было доказательств того, что эти крошечные частицы являются инфекционными.

Исследование ученых из Университета Небраски, которое было загружено на медицинский сайт препринтов, впервые показало, что микродроплеты (мельчайшие частицы) SARS-CoV-2, взятые из воздуха, могут репликоваться в лабораторных условиях. Исследование опубликовано на сайте препринтов medRxiv.

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Это усиливает гипотезу о том, что причиной распространения коронавируса является обычный разговор или дыхание, а не только кашель и чихание. Также исследователи утверждают, что инфекционные дозы вируса могут распространяться гораздо дальше, чем на два метра.

Результаты все еще считаются предварительными и еще не появились в рецензируемом журнале. Впрочем, документ был размещен на сайте, на котором впервые было обнародовано большинство передовых исследований о COVID-19.

Между тем эта же команда ученых в марте впервые сообщила, что вирус продолжает "витать" в воздухе в комнатах госпитализированных пациентов с COVID-19.

Как проводилось исследование

Ученые отметили, что собирать образцы из воздуха было довольно сложно. Ведь, как правило, концентрации очень низкие и шансы выявить материал достаточно невелики.

Следовательно, команда использовала устройство, размером не больше мобильного телефона. Ученые взяли пробы воздуха из пяти комнат больных, с высоты около 30 сантиметров над подножием кровати.

Собранные образцы ученые поместили в культуру, чтобы заставить их расти. 3 из 18 тестируемых образцов смогли репликоваться.

Для исследователей это доказательство того, что микродроплеты, которые проходят гораздо большее расстояние, чем аэрозольные частицы, способны заразить людей.

Он (вирус – ред.) воспроизводится в культуре клеток и поэтому является инфекционным,

– говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Организации здравоохранения считали, что потенциал передачи коронавируса невозможен благодаря микрокроплетам. Позже специалисты начали менять свое мнение и признавали, что это возможно. Всемирная организация здравоохранения одной из последних изменила свою позицию, признав возможность этой гипотезы аж 7 июля.