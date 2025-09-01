Оновлені результати досліджень підтверджують: сучасний препарат абемацикліб, створений у формі таблеток, відкриває нові можливості в лікуванні раку молочної залози.

Особливо це стосується жінок із високим ризиком рецидиву, коли захворювання вже поширилося на лімфатичні вузли, повідомили на сайті компанії-розробника Eli Lilly, пише 24 Канал.

Таблетки проти раку грудей

За підсумками семирічного масштабного клінічного дослідження третьої фази, абемацикліб продемонстрував перевагу над іншими методами терапії, значно підвищивши шанси пацієнток на тривале життя без повторного розвитку хвороби.

Важливо, що навіть за тривалого прийому препарат не спричиняв серйозних побічних реакцій, що робить його незамінним у лікуванні на ранніх етапах.

Виробник препарату, компанія Eli Lilly, наголошує: нові знахідки дають надію пацієнткам із гормонозалежним, HER2-негативним раком молочної залози. Спочатку абемацикліб, відомий під торговою назвою Verzenio, дозволяли використовувати лише для лікування метастатичних і прогресуючих форм захворювання.

Ефективність на ранніх стадіях

Однак зараз препарат впевнено доводить ефективність і на більш ранніх стадіях, зокрема у випадках, коли пухлинні клітини реагують на гормональну терапію, а також за відсутності чутливості до певного типу гормону росту (HER2).

У клінічному випробуванні взяли участь понад п’ять тисяч жінок, для яких ризик рецидиву був підвищеним через ураження лімфатичних вузлів.

Поєднання абемациклібу з гормональною терапією дозволило значно подовжити період без ознак хвороби та знизити ризик виникнення нових типів раку або смертельних випадків. Подробиці та повна аналітика дослідження будуть оприлюднені невдовзі у профільному науковому журналі.

Приблизна вартість препарату за 42 таблетки, незалежно від дозування, – орієнтовно 1400 – 1500 євро.