Особенно это касается женщин с высоким риском рецидива, когда заболевание уже распространилось на лимфатические узлы, сообщили на сайте компании-разработчика Eli Lilly, пишет 24 Канал.

Таблетки против рака груди

По итогам семилетнего масштабного клинического исследования третьей фазы, абемациклиб продемонстрировал преимущество над другими методами терапии, значительно повысив шансы пациенток на длительную жизнь без повторного развития болезни.

Важно, что даже при длительном приеме препарат не вызывал серьезных побочных реакций, что делает его незаменимым в лечении на ранних этапах.

Производитель препарата, компания Eli Lilly, отмечает: новые находки дают надежду пациенткам с гормонозависимым, HER2-отрицательным раком молочной железы. Сначала абемациклиб, известный под торговым названием Verzenio, разрешали использовать только для лечения метастатических и прогрессирующих форм заболевания.

Эффективность на ранних стадиях

Однако сейчас препарат уверенно доказывает эффективность и на более ранних стадиях, в частности в случаях, когда опухолевые клетки реагируют на гормональную терапию, а также при отсутствии чувствительности к определенному типу гормона роста (HER2).

В клиническом испытании приняли участие более пяти тысяч женщин, для которых риск рецидива был повышенным из-за поражения лимфатических узлов.

Сочетание абемациклиба с гормональной терапией позволило значительно продлить период без признаков болезни и снизить риск возникновения новых типов рака или смертельных случаев. Подробности и полная аналитика исследования будут обнародованы вскоре в профильном научном журнале.

Приблизительная стоимость препарата за 42 таблетки, независимо от дозировки, – ориентировочно 1400 – 1500 евро.