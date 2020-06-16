Зранку 16 червня в Німеччині почала працювати програма попередження про коронавірус від уряду країни.

У Німеччині запрацював урядовий додаток "Corona-Warn-App", який повідомляє користувачів про те, що інфікована коронавірусом людина перебуває в безпосередній близькості, пише CNN.

До теми В Австрії розробили додаток, який сповіщає про контакт з хворим на коронавірус

Також цікаво, що якщо користувач додатку отримав позитивний тест на коронавірус і вказав цю інформацію в додатку, то ті користувачі, які в певний проміжок часу перебували близько до цієї людини, отримають попередження.

Втім, через проблеми конфіденційності додаток не використовує центральний концентратор для зберігання контактної інформації. Він буде зберігатися на окремих пристроях смартфонів.

Варто зауважити, що встановлення та користування "Corona-Warn-App" не є обов'язковим для громадян Німеччини.

Станом на 16 червня в Німеччині зареєстровано 188 086 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 8 887 пацієнтів померли, але 173 100 змогли подолати хворобу.