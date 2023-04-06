В Німеччині заявили, що побороли пандемію коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Німеччини вважає, що пандемія COVID-19 в країні завершилися. У відомстві задоволені результатами.

Завершення пандемії в Німеччині

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах. За його словами, він зробив такий висновок на основі вивчення варіантів вірусу, показників вакцинації та випадків госпіталізації.

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Ми успішно подолали пандемію в Німеччині, і до того ж – із гарним балансом,

– заявив міністр.

Він додав, що стратегія Німеччини з подолання коронавірусу загалом спрацювала. Однак є речі, які, озираючись назад, слід було б зробити інакше. Наприклад, тривале закриття шкіл він не вважає необхідним.

Скасування обмежень

Лаутербах, відомий своєю обережною політикою щодо COVID-19 під час глобальної кризи охорони здоров’. Він був депутатом на початку пандемії, але все ще мав значний вплив на уряд, який тоді очолювала консерваторка Ангела Меркель, як експерт у цій галузі, часто з’являючись у ток-шоу та привертаючи увагу в соціальних мережах.

4 квітня в Німеччині відбулося останнє засідання урядової експертної ради щодо COVID-19. Після 7 квітня всі захисні заходи уряду щодо пандемії припиняють дію, включно з носінням масок для відвідувачів лікарень.

З початку пандемії в Німеччині було зафіксовано 38 мільйонів захворювань на COVID-19, померли від хвороби 171 тисяча людей.