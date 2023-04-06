Завершение пандемии в Германии

Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. По его словам, он сделал вывод на основе изучения вариантов вируса, показателей вакцинации и случаев госпитализации.

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Мы успешно преодолели пандемию в Германии, и к тому же – с хорошим балансом,

– заявил министр.

Он добавил, что стратегия Германии по преодолению коронавируса в целом сработала. Однако есть вещи, которые, оглядываясь назад, следовало сделать иначе. К примеру, длительное закрытие школ он не считает необходимым.

Отмена ограничений

Лаутербах, известный своей осторожной политикой по COVID-19 во время глобального кризиса здравоохранения. Он был депутатом в начале пандемии, но все еще оказал значительное влияние на правительство, которое тогда возглавляла консерватор Ангела Меркель, как эксперт в этой области, часто появляясь в ток-шоу и привлекая внимание в социальных сетях.

4 апреля в Германии состоялось последнее заседание правительственного экспертного совета по COVID-19. После 7 апреля все защитные меры правительства по пандемии прекращают действие, включая ношение масок для посетителей больниц.

С начала пандемии в Германии было зафиксировано 38 миллионов заболеваний COVID-19, умерли от болезни 171 тысяча человек.