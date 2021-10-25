Небезпечна мутація Дельти вже в Україні: Данілов назвав регіони
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні уже виявлені перші випадки інфікування новою мутацією штаму коронавірусу Дельта. За його словами, такі хворі вже є у Львові та Тернополі.
За словами Олексія Данілова, нова мутація штаму Дельта уже наближається до столиці.
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Нова мутація штаму у західних областях
Олексій Данілов переконаний, що нова мутація коронавірусу доволі підступна та небезпечна. Однак влада робить все можливе, щоб захистити населення від хвороби, але це не завжди дієво.
Коли є закиди, що держава нічого не робить, влада нічого не робить, не займається цим питанням. Скажіть, будь ласка, що ще треба зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються або відправляються на цвинтар,
– заявив Данілов.
Однією з серйозних проблем секретар РНБО називає пропаганду антивакцинаторів. За словами Данілова, далеко не останню роль у поширенні фейків про вакцину відіграє інформаційна війна з Росією. Також часто проти щеплення людей налаштовують деякі релігійні організації. Через це владі складно пояснити, що вакцина є питанням їхнього здоров'я.
Пропри те, Олексій Данілов закликав українців вакцинуватися, щоб уберегти себе від небезпеки.
Нова мутація штаму Дельта: головне
- Перші випадки нової мутації штаму Дельта виявили у Великій Британії. Вчені уже дали йому назву AY.4.2, однак дехто його називає Дельта плюс.
- За даними ВВС нова мутація є домінуючою в країні, однак за офіційною статистикою, ним заразилися 6% хворих.
- Вивчення нової мутації триває. Професор комп'ютерної системної біології в Університетському коледжі Лондона Франсуа Балу зауважив, що нова мутація зустрічається рідко, тому припустив, що вона не є більш заразною, за попередні штами та мутації.
- Лікар Тарас Жиравецький зазначив, що у нової мутації низка симптомів, однак основна його небезпека в тому, що він максимально виснажує організм, через що зростає можливість ускладнень після хвороби.