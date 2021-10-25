Небезпечна мутація Дельти вже в Україні: Данілов назвав регіони

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні уже виявлені перші випадки інфікування новою мутацією штаму коронавірусу Дельта. За його словами, такі хворі вже є у Львові та Тернополі.

За словами Олексія Данілова, нова мутація штаму Дельта уже наближається до столиці.

Зверніть увагу Кашель, біль, нудота: лікар розповів про симптоми нової мутації Дельта-штаму

Нова мутація штаму у західних областях

Олексій Данілов переконаний, що нова мутація коронавірусу доволі підступна та небезпечна. Однак влада робить все можливе, щоб захистити населення від хвороби, але це не завжди дієво.

Коли є закиди, що держава нічого не робить, влада нічого не робить, не займається цим питанням. Скажіть, будь ласка, що ще треба зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються або відправляються на цвинтар,

– заявив Данілов.

Однією з серйозних проблем секретар РНБО називає пропаганду антивакцинаторів. За словами Данілова, далеко не останню роль у поширенні фейків про вакцину відіграє інформаційна війна з Росією. Також часто проти щеплення людей налаштовують деякі релігійні організації. Через це владі складно пояснити, що вакцина є питанням їхнього здоров'я.

Пропри те, Олексій Данілов закликав українців вакцинуватися, щоб уберегти себе від небезпеки.

Нова мутація штаму Дельта: головне