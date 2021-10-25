По словам Алексея Данилова, новая мутация штамма Дельта уже приближается к столице.
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Новая мутация штамма в западных областях
Алексей Данилов убежден, что новая мутация коронавируса довольно коварна и опасна. Однако власти делают все возможное, чтобы защитить население от болезни, но это не всегда действенно.
Когда есть упреки, что государство ничего не делает, власть ничего не делает, не занимается этим вопросом. Скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы люди осознали – или они вакцинируются или отправляются на кладбище,
– заявил Данилов.
Одной из серьезных проблем секретарь СНБО называет пропаганду антивакцинаторов. По словам Данилова, далеко не последнюю роль в распространении фейков о вакцине играет информационная война с Россией. Также часто против прививки людей настраивают некоторые религиозные организации. Из-за этого властям сложно объяснить, что вакцина является вопросом их здоровья.
Несмотря на это, Алексей Данилов призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь себя от опасности.
Новая мутация штамма Дельта: главное
- Первые случаи новой мутации штамма Дельта обнаружили в Великобритании. Ученые уже дали ему название AY.4.2, однако кое-кто его называет Дельта плюс.
- По данным ВВС новая мутация является доминирующей в стране, однако по официальной статистике, им заразились 6% больных.
- Изучение новой мутации продолжается. Профессор компьютерной системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Балу заметил, что новая мутация встречается редко, поэтому предположил, что она не является более заразной, чем предыдущие штаммы и мутации.
- Врач Тарас Жиравецкий отметил, что у новой мутации ряд симптомов, однако основная его опасность в том, что он максимально истощает организм, из-за чего возрастает возможность осложнений после болезни.