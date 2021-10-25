По словам Алексея Данилова, новая мутация штамма Дельта уже приближается к столице.

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Новая мутация штамма в западных областях

Алексей Данилов убежден, что новая мутация коронавируса довольно коварна и опасна. Однако власти делают все возможное, чтобы защитить население от болезни, но это не всегда действенно.

Когда есть упреки, что государство ничего не делает, власть ничего не делает, не занимается этим вопросом. Скажите, пожалуйста, что еще нужно сделать, чтобы люди осознали – или они вакцинируются или отправляются на кладбище,

– заявил Данилов.

Одной из серьезных проблем секретарь СНБО называет пропаганду антивакцинаторов. По словам Данилова, далеко не последнюю роль в распространении фейков о вакцине играет информационная война с Россией. Также часто против прививки людей настраивают некоторые религиозные организации. Из-за этого властям сложно объяснить, что вакцина является вопросом их здоровья.

Несмотря на это, Алексей Данилов призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь себя от опасности.

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