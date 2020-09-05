На Тернопільщині у лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків, які працюють з хворими на COVID-19. Лікарі не хочуть працювати через низьку зарплату.

Про це повідомив директор лікарні Ярослав Чайківський, пише Суспільне.

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У Тернопільській лікарні швидкої допомоги завантаженість хворих складає 50 ліжок – медики справляються, однак якщо 150 хворих – рук не вистачає. Тоді на допомогу переводять медиків з інших відділень.

За словами Чайківського, проблеми з персоналом вирішують самостійно, ніхто не допомагає.

Кисневик, який прийшов на добу, він 29 раз ішов з балоном і підключав цей балон. Він розповів, що на жодну хвилину не закрив очі, тільки носив балони з киснем, хтось мав би розділити його участь,

– розповів Чайківський.

У серпні очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що наразі по всій Україні вакантні п'ять тисяч лікарських посад. Найбільше бракує лікарів-інфекціоністів, епідеміологів, вірусологів.

Яка захворюваність у Тернопільській області

У Тернопільській області хворобу виявили у 7 067 людей. За минулу добу захворіли 226 тернополян.

Від початку епідемії в країні, на Тернопільщині 3 340 вже одужали, але 82 пацієнтів померли під час перебігу захворювання.

До слова, на початку епідемії в Україні на Тернопільщині була досить складна ситуація, регіон одним із перших зазнав втрат через COVID-19, особливо складна ситуація була в Монастирську.

Лікарі ще тоді розповідали про проблеми із забезпеченістю лікарень та неготовність регіону до епідемії.