На Тернопольщине в больнице скорой помощи не хватает медиков, работающих с больными COVID-19. Врачи не хотят работать за низкую зарплату.

Об этом сообщил директор больницы Ярослав Чайковский, пишет Суспільне.

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В Тернопольской больнице скорой помощи загруженность больных составляет 50 коек – медики справляются, однако если 150 больных – рук не хватает. Тогда на помощь переводят медиков из других отделений.

По словам Чайковского, проблемы с персоналом решают самостоятельно, никто не помогает.

Кислородник, пришедший на сутки, он 29 раз шел с баллоном и подключал этот баллон. Он рассказал, что ни на одну минуту не закрыл глаза, только носил баллоны с кислородом, кто-то должен был бы разделить его участие,

– рассказал Чайковский.

В августе глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сказал, что сейчас по всей Украине вакантны пять тысяч врачебных должностей. Больше всего не хватает врачей-инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов.

Какая заболеваемость в Тернопольской области

В Тернопольской области болезнь обнаружили у 7 067 человек. За минувшие сутки заболели 226 тернополян.

От начала эпидемии в стране, на Тернопольщине 3 340 уже выздоровели, но 82 пациентов умерли во время течения заболевания.