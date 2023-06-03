Який вірус вважається найсмертоноснішим за всю історію людства

Людство за свою історію пережило немало смертельних хвороб, але визначити, яка з них була найсмертоноснішою, зовсім непросто. Але вчені спробували дати відповідь на це питання.

За перші два роки пандемії коронавірус прямо чи опосередковано вбив близько 15 мільйонів людей у всьому світі, підрахувала ВООЗ. У США за цей час померло більше людей, ніж під час пандемії грипу 1918, яку багато хто називав найбільш смертоносною в історії людства. Однак епідеміологи все-таки не можуть назвати COVID-19 смертоносним вірусом.

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Як вважають експерти, для картини небезпеки треба враховувати кількість населення. У 1918 році, наприклад, людей на Землі було значно менше. Тому за відсотковим співвідношенням та пандемія була смертельнішою за COVID-19.

Як визначають смертоносність вірусу

Щоб визначити смертоносність вірусу, епідеміологи використовують "коефіцієнт летальності" – частка заражених людей, які в результаті вмирають. За цим показником найнебезпечніший вірус — сказ. З появою клінічних симптомів він вбиває більш ніж 99% інфікованих. Щороку у світі від нього вмирає близько 59 тисяч людей.

Причому вірус із нижчою летальністю може вбити більше людей, оскільки інфіковані люди можуть довго заражати оточуючих. Ось чому COVID-19 викликав такий швидкий спалах у всьому світі.

Під час епідемій чи пандемій епідеміологи звертають увагу на інший показник – надмірну смертність. Це коли смертність за якийсь період більша, ніж зазвичай. Надмірна смертність може бути причиною інших непрямих причин смерті від вірусу, наприклад пацієнтів, які потребують реанімації, але не отримати допомогу в перевантажених лікарнях.

Грип

Пандемія грипу 1918 року вважається найбільш смертоносним глобальним спалахом 20-го століття. Вважається, що він викликаний вірусом H1N1, який поширився по всьому світу в 1918 і 1919 роках. За оцінками, 500 мільйонів людей були інфіковані (приблизно третина світового населення), а 50 мільйонів людей померли.

Інші віруси

Іншим вірусом, який часто називають особливо смертоносним, є Ебола. Згідно з одним підрахунком, з 1976 по 2020 рік цією лихоманкою було інфіковано приблизно 34 600 людей, близько 15 200 померли. Середня смертність від цього вірусу становить близько 50%.

Але шанс вижити різко зростає, якщо у вас є доступ до медицини. А оскільки Ебола зазвичай передається через прямий контакт, а не повітряно-крапельним шляхом, як SARS-CoV-2, загальна кількість випадків нижча. В

Вірус Марбург схожий на лихоманку Ебола і також має високий рівень смертності, який коливається від 24 до 90 відсотків. Однак кількість зареєстрованих випадків становить лише 100, тому кількість смертей є досить низькою.