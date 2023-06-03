За первые два года пандемии коронавирус прямо или косвенно убил около 15 миллионов человек во всем мире, подсчитала ВОЗ. В США за это время умерло больше людей, чем во время пандемии гриппа 1918 г., которую многие называли наиболее смертоносной в истории человечества. Однако эпидемиологи не могут назвать COVID-19 смертоносным вирусом.

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Как считают эксперты, для картины опасности следует учитывать количество населения. В 1918 году, например, людей на Земле было гораздо меньше. Поэтому по процентному соотношению и пандемия была смертельнее COVID-19.

Как определяют смертоносность вируса

Чтобы определить смертоносность вируса, эпидемиологи используют "коэффициент летальности" – доля зараженных людей, которые в результате умирают. По этому показателю самый опасный вирус – бешенство. С появлением клинических симптомов он убивает более 99% инфицированных. Ежегодно в мире от него умирает около 59 тысяч человек.

Причем вирус с более низкой летальностью может убить больше людей, поскольку инфицированные люди могут долго заражать окружающих. Вот почему COVID-19 вызвал такую быструю вспышку во всем мире.

Во время эпидемий или пандемий эпидемиологи обращают внимание на другой показатель – чрезмерную смертность. Это когда смертность за какой-то период больше обычного. Чрезмерная смертность может быть причиной других косвенных причин смерти от вируса, например пациентов, нуждающихся в реанимации, но не получить помощь в перегруженных больницах.

Грипп

Пандемия гриппа 1918 года считается самой смертоносной глобальной вспышкой 20-го века. Считается, что он вызван вирусом H1N1, распространившимся по всему миру в 1918 и 1919 годах. По оценкам, 500 миллионов человек были инфицированы (примерно треть мирового населения), а 50 миллионов умерли.

Другие вирусы

Другим вирусом, который часто называют особенно смертоносным, является Эбола. Согласно одному подсчету, с 1976 по 2020 год этой лихорадкой было инфицировано около 34 600 человек, около 15 200 умерли. Средняя смертность этого вируса составляет около 50%.

Но шанс выжить резко возрастает, если у вас есть доступ к медицине. А поскольку Эбола обычно передается через прямой контакт, а не воздушно-капельным путем, как SARS-CoV-2, общее количество случаев ниже. В

Вирус Марбург похож на лихорадку Эбола и имеет высокий уровень смертности, который колеблется от 24 до 90 процентов. Однако количество зарегистрированных случаев составляет лишь 100, поэтому количество смертей достаточно низкое.