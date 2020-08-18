Повторювальні легкі удари по голові можуть вплинути на роботу мозку. Когнітивні функції можуть знижуватися навіть при ударах, які не викликають ніяких інших симптомів.

Результати дослідження опубліковані в JAMA Ophthalmology.

Також на тему: Як різна їжа впливає на ризик інсульту

Черепно-мозкові травми з видимими симптомами, включаючи струс мозку, підвищують ризик появи таких серйозних неврологічних проблем, як хвороба Альцгеймера.

Нове дослідження – рандомізоване контрольоване випробування. У ньому присутня група порівняння, що дозволяє довести причинно-наслідковий зв'язок між повторними легкими ударами по голові та короткостроковими когнітивними проблемами.

Як проходило дослідження

В експерименті взяли участь 78 здорових студентів-футболістів, які займалися спортом не менше п'яти років. Перед грою з машиною, яка викидала 10 м'ячів зі швидкістю близько 40 км / год, їх розділили на дві групи. Члени однієї групи відбивали м'ячі ногою, а іншої групи – головою.

Після цього кожен гравець пройшов два стандартних тести, за допомогою яких оцінюють незначні проблеми із зором, пов'язані з когнітивними функціями. Тести проводилися тричі: відразу після тренування, через дві години та через день.

Дослідники виявили, що результати гравців, які відбивали м'яч головою, в середньому були гіршими у всіх тестах. При цьому учасники повідомили, що їх фізичне самопочуття не погіршився.