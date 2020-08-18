Навіть легкі удари по голові погіршують роботу мозку
Повторювальні легкі удари по голові можуть вплинути на роботу мозку. Когнітивні функції можуть знижуватися навіть при ударах, які не викликають ніяких інших симптомів.
Результати дослідження опубліковані в JAMA Ophthalmology.
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Черепно-мозкові травми з видимими симптомами, включаючи струс мозку, підвищують ризик появи таких серйозних неврологічних проблем, як хвороба Альцгеймера.
Нове дослідження – рандомізоване контрольоване випробування. У ньому присутня група порівняння, що дозволяє довести причинно-наслідковий зв'язок між повторними легкими ударами по голові та короткостроковими когнітивними проблемами.
Як проходило дослідження
В експерименті взяли участь 78 здорових студентів-футболістів, які займалися спортом не менше п'яти років. Перед грою з машиною, яка викидала 10 м'ячів зі швидкістю близько 40 км / год, їх розділили на дві групи. Члени однієї групи відбивали м'ячі ногою, а іншої групи – головою.
Після цього кожен гравець пройшов два стандартних тести, за допомогою яких оцінюють незначні проблеми із зором, пов'язані з когнітивними функціями. Тести проводилися тричі: відразу після тренування, через дві години та через день.
Дослідники виявили, що результати гравців, які відбивали м'яч головою, в середньому були гіршими у всіх тестах. При цьому учасники повідомили, що їх фізичне самопочуття не погіршився.