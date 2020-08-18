Повторяющиеся легкие удары по голове могут повлиять на работу мозга. Когнитивные функции могут снижаться даже при ударах, которые не вызывают никаких других симптомов.

Результаты исследования опубликованы в JAMA Ophthalmology.

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Черепно-мозговые травмы с видимыми симптомами, включая сотрясение мозга, повышают риск появления таких серьезных неврологических проблем, как болезнь Альцгеймера.

Новое исследование – рандомизированное контролируемое испытание. В нем присутствует группа сравнения, что позволяет доказать причинно-следственную связь между повторными легкими ударами по голове и краткосрочными когнитивными проблемами.

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 78 здоровых студентов-футболистов, которые занимались спортом не менее пяти лет. Перед игрой с машиной, которая выбрасывала 10 мячей со скоростью около 40 км/ч, их разделили на две группы. Члены одной группы отражали мяча ногой, а другой группы – головой.

После этого каждый игрок прошел два стандартных тесты, с помощью которых оценивают незначительные проблемы со зрением, связанные с когнитивными функциями. Тесты проводились трижды: сразу после тренировки, через 2 часа и через день.

Исследователи обнаружили, что результаты игроков, которые отражали мяч головой, в среднем были хуже во всех тестах. При этом участники сообщили, что их физическое самочувствие не ухудшилось.