Даже легкие удары по голове ухудшают работу мозга
Повторяющиеся легкие удары по голове могут повлиять на работу мозга. Когнитивные функции могут снижаться даже при ударах, которые не вызывают никаких других симптомов.
Результаты исследования опубликованы в JAMA Ophthalmology.
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Черепно-мозговые травмы с видимыми симптомами, включая сотрясение мозга, повышают риск появления таких серьезных неврологических проблем, как болезнь Альцгеймера.
Новое исследование – рандомизированное контролируемое испытание. В нем присутствует группа сравнения, что позволяет доказать причинно-следственную связь между повторными легкими ударами по голове и краткосрочными когнитивными проблемами.
Как проходило исследование
В эксперименте приняли участие 78 здоровых студентов-футболистов, которые занимались спортом не менее пяти лет. Перед игрой с машиной, которая выбрасывала 10 мячей со скоростью около 40 км/ч, их разделили на две группы. Члены одной группы отражали мяча ногой, а другой группы – головой.
После этого каждый игрок прошел два стандартных тесты, с помощью которых оценивают незначительные проблемы со зрением, связанные с когнитивными функциями. Тесты проводились трижды: сразу после тренировки, через 2 часа и через день.
Исследователи обнаружили, что результаты игроков, которые отражали мяч головой, в среднем были хуже во всех тестах. При этом участники сообщили, что их физическое самочувствие не ухудшилось.