Чим можуть бути небезпечні укуси комарів

Науковці жартують, що найстрашнішою твариною на землі є не акула і не ведмідь гризлі, а комар, бо від їхніх укусів помирає найбільша кількість людей.

Які хвороби переносять комарі

Комарі є переносниками малярії – хвороби, яка щороку забирає життя понад півмільйона людей (619 000 у 2021 році за даними ВООЗ), і ця кількість постійно зростає.

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Крім того, комарі можуть переносити збудники інших хвороб, таких як лихоманка Денге, лихоманка Західного Нілу, жовта гарячка та інші. Деякі види комарів, наприклад, азійський тигровий комар та єгипетський комар, можуть також переносити гельмінти-філярії. Ці паразити, потрапивши в організм людини, швидко починають розмножуватися та скупчуватися в нижніх кінцівках, порушуючи лімфатичну систему.Така хвороба відома як хвороба Святого Хоми або слоновість і поширена в тропічних країнах.

Які захворювання переносять українські комарі

На щастя, Україна не є ендемічною зоною для таких страшних хвороб – принаймні наразі. Теоретично, наші комарі можуть бути переносниками різних захворювань, але збудники цих хвороб не виживають у нашому кліматі.

У нас ще не настільки високі середні температури, які дозволяють малярійному плазмодію розвиватися у слинних залозах комара і ставати небезпечним для людини. Час від часу в Україні з'являються пацієнти з малярією, але це люди, які повертаються з країн Африки та Азії і привозять збудника хвороби з собою.

Іноді комарі подорожують по світу, проникаючи в багажні відсіки літаків. Однак збудники хвороб, яких вони привозять на нові території, швидко гинуть, не встигаючи спричинити епідемії. Але зі збудником лихоманки Західного Нілу, який переносять наші звичайні комарі, українці поступово знайомляться.