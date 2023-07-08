Какие болезни переносят комары

Комары являются переносчиками малярии – болезни, которая ежегодно уносит жизни более полумиллиона человек (619 000 в 2021 году по данным ВОЗ), и это количество постоянно растет.

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Кроме того, комары могут переносить возбудители других болезней, таких как лихорадка Денге, лихорадка Западного Нила, желтая лихорадка и другие. Некоторые виды комаров, например азиатский тигровый комар и египетский комар, могут также переносить гельминты-филярии. Эти паразиты, попав в организм человека, быстро начинают размножаться и скапливаться в нижних конечностях, нарушая лимфатическую систему. Такая болезнь известна как болезнь Святого Фомы или слоновость и распространена в тропических странах.

Какие заболевания переносят украинские комары

К счастью, Украина не является эндемичной зоной для таких страшных болезней – по крайней мере. Теоретически наши комары могут быть переносчиками различных заболеваний, но возбудители этих болезней не выживают в нашем климате.

У нас еще не столь высокие средние температуры, которые позволяют малярийному плазмодию развиваться в слюнных железах комара и становиться опасным для человека. Время от времени на Украине появляются пациенты с малярией, но это люди, которые возвращаются из стран Африки и Азии и привозят возбудителя болезни с собой.

Иногда комары путешествуют по миру, проникая в багажные отсеки самолетов. Однако возбудители болезней, которых они привозят на новые территории, быстро погибают, не успевая повлечь за собой эпидемии. Но с возбудителем лихорадки Западного Нила, которую переносят наши обычные комары, украинцы постепенно знакомятся.