Питання про те, чи передається мігрень у спадок, цікавить багатьох, хто страждає від цього захворювання та турбується про своїх дітей.

Також на тему Чому виникають кісточки на стопах та як їх лікувати

Спадковість мігрені

Починається мігрень, як правило, у молодому віці. З роками рівень її інтенсивності змінюється. У жінок ймовірність виникнення мігрені втричі вища, ніж у чоловіків.

Дослідження показують, що мігрень має явну генетичну схильність. І хоча чіткої схеми успадкування поки немає, більш ніж у половини людей з мігренню принаймні один член сім'ї також страждає на це захворювання. Вчені визначили кілька генів, які можуть грати роль у розвитку цього стану. Це не означає, що якщо у батька мігрень, у дитини вона обов'язково буде. Проте ризик її виникнення значно вищий.

Сімейна геміплегічна мігрень

Це рідкісний підтип мігрені, який пов'язаний з дефектами генів на 1, 2 або 19 хромосомі. Для такої мігрені характерні такі неврологічні симптоми:

порушення зору;

оніміння обличчя чи кінцівок;

проблеми з промовою;

рухові порушення.

Сімейна геміплегічна мігрень вивчена найкраще. Попри наявність мігрені в сім'ї, не всі її члени обов'язково страждатимуть від неї. Симптоми у різних людей істотно можуть відрізнятися за тяжкістю та частотою.

Зовнішні фактори

Крім генетики, на розвиток мігрені можуть впливати й зовнішні чинники: стрес, брак сну, харчування та інші. Управління цими факторами допомагає знизити частоту та інтенсивність нападів.