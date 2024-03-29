Питання про те, чи передається мігрень у спадок, цікавить багатьох, хто страждає від цього захворювання та турбується про своїх дітей.
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Спадковість мігрені
Починається мігрень, як правило, у молодому віці. З роками рівень її інтенсивності змінюється. У жінок ймовірність виникнення мігрені втричі вища, ніж у чоловіків.
Дослідження показують, що мігрень має явну генетичну схильність. І хоча чіткої схеми успадкування поки немає, більш ніж у половини людей з мігренню принаймні один член сім'ї також страждає на це захворювання. Вчені визначили кілька генів, які можуть грати роль у розвитку цього стану. Це не означає, що якщо у батька мігрень, у дитини вона обов'язково буде. Проте ризик її виникнення значно вищий.
Сімейна геміплегічна мігрень
Це рідкісний підтип мігрені, який пов'язаний з дефектами генів на 1, 2 або 19 хромосомі. Для такої мігрені характерні такі неврологічні симптоми:
- порушення зору;
- оніміння обличчя чи кінцівок;
- проблеми з промовою;
- рухові порушення.
Сімейна геміплегічна мігрень вивчена найкраще. Попри наявність мігрені в сім'ї, не всі її члени обов'язково страждатимуть від неї. Симптоми у різних людей істотно можуть відрізнятися за тяжкістю та частотою.
Зовнішні фактори
Крім генетики, на розвиток мігрені можуть впливати й зовнішні чинники: стрес, брак сну, харчування та інші. Управління цими факторами допомагає знизити частоту та інтенсивність нападів.