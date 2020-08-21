МОЗ розгортає лікарні другої хвилі та змінює алгоритм госпіталізації пацієнтів з COVID-19
Через велику кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, МОЗ відкриває лікарні другої хвилі, які об'єднає з лікарнями першої.
Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дав дорученні об'єднати лікарні першої та другої хвилі, повідомляє 24 канал.
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Степанов розповів, що прийняв рішення змінити алгоритми маршрутизації пацієнтів з коронавірусом і надання допомоги.
Міністр також підкреслив, що МОЗ проводить роботу щодо поліпшення процесу виявлення контактних осіб та функціонування лабораторних центрів.
Під час того ж брифінгу інфекціоністка Ольга Голубовська повідомила, що якщо захворюваність і надалі зростатиме в таких темпах, то не залишиться іншого виходу, як госпіталізувати лише важкохворих. Форми коронавірусу середньої тяжкості також входять в показання до госпіталізації, тому такий крок ускладнить якість надання медичної допомоги.
Останні декілька тижнів в Україні ледь не щодня фіксують рекордну кількість госпіталізованих за добу. Зокрема, лише за вчора до лікарень госпіталізували 487 людей, а за позавчора – 407.
20 серпня у лікарнях перебувало 5 423 пацієнтів з коронавірусом, 179 з яких потребували підключення до штучної вентиляції легенів.
Натомість від початку пандемії госпіталізації потребували 23 406 пацієнтів, 711 з яких були підключені до апаратів ШВЛ.