Через велику кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, МОЗ відкриває лікарні другої хвилі, які об'єднає з лікарнями першої.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що дав дорученні об'єднати лікарні першої та другої хвилі, повідомляє 24 канал.

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Степанов розповів, що прийняв рішення змінити алгоритми маршрутизації пацієнтів з коронавірусом і надання допомоги.

Максим Степанов “Міняємо алгоритми маршрутизації пацієнтів, надання допомоги. Я дав доручення об'єднати лікарні першої та другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих. Вважаю, ми повинні говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введення нових лікарень в областях. Велика кількість хворих фіксується по всій країні”.

Міністр також підкреслив, що МОЗ проводить роботу щодо поліпшення процесу виявлення контактних осіб та функціонування лабораторних центрів.

Під час того ж брифінгу інфекціоністка Ольга Голубовська повідомила, що якщо захворюваність і надалі зростатиме в таких темпах, то не залишиться іншого виходу, як госпіталізувати лише важкохворих. Форми коронавірусу середньої тяжкості також входять в показання до госпіталізації, тому такий крок ускладнить якість надання медичної допомоги.

Ольга Голубовська “Середньотяжкі форми захворювання також входять в показання до госпіталізації, і цим наша країна відрізняється від багатьох країн західної Європи й США, де госпіталізували лише людей вже в тяжкому стані. Але якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені теж переглядати показання до госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання”.

Останні декілька тижнів в Україні ледь не щодня фіксують рекордну кількість госпіталізованих за добу. Зокрема, лише за вчора до лікарень госпіталізували 487 людей, а за позавчора – 407.

20 серпня у лікарнях перебувало 5 423 пацієнтів з коронавірусом, 179 з яких потребували підключення до штучної вентиляції легенів.

Натомість від початку пандемії госпіталізації потребували 23 406 пацієнтів, 711 з яких були підключені до апаратів ШВЛ.