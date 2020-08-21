Из-за большого количества госпитализированных пациентов с коронавирусом, Минздрав открывает больницы второй волны, которые объединит с больницами первой.

Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дал поручение объединить больницы первой и второй волны, сообщает 24 канал.

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Степанов рассказал, что принял решение изменить алгоритмы маршрутизации пациентов с коронавирусом и оказания помощи.

Максим Степанов "Меняем алгоритмы маршрутизации пациентов, оказания помощи. Я дал поручение объединить больницы первой и второй волны в связи с большим количеством госпитализированных. Считаю, мы должны говорить, что у нас нет уже больниц первой и второй волны. Я практически каждый день подписываю новые распоряжения о введении новых больниц в областях. Большое количество больных фиксируется по всей стране."

Министр также подчеркнул, что Минздрав проводит работу по улучшению процесса выявления контактных лиц и функционирования лабораторных центров.

Во время того же брифинга инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что если заболеваемость продолжит расти в таких темпах, то не останется другого выхода, как госпитализировать только тяжелобольных. Формы коронавируса средней тяжести также входят в показания к госпитализации, поэтому такой шаг осложнит качество оказания медицинской помощи.

Ольга Голубовская "Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже пересматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания."

Последние несколько недель в Украине едва ли не ежедневно фиксируют рекордное количество госпитализированных за сутки. В частности, только за вчера в больницы госпитализировали 487 человек, а позавчера – 407.

20 августа во больницах находилось 5 423 пациента с коронавирусом, 179 из которых нуждались в подключении к искусственной вентиляции легких.

В то же время от начала пандемии в госпитализации нуждались 23 406 пациентов, 711 из которых были подключены к аппаратам ИВЛ.

Максим Степанов

“Міняємо алгоритми маршрутизації пацієнтів, надання допомоги. Я дав доручення об'єднати лікарні першої та другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих. Вважаю, ми повинні говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі. Я практично щодня підписую нові розпорядження про введення нових лікарень в областях. Велика кількість хворих фіксується по всій країні”.