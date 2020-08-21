МЗ разворачивает больницы второй волны и изменяет алгоритм госпитализации пациентов с COVID-19
Из-за большого количества госпитализированных пациентов с коронавирусом, Минздрав открывает больницы второй волны, которые объединит с больницами первой.
Во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что дал поручение объединить больницы первой и второй волны, сообщает 24 канал.
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Степанов рассказал, что принял решение изменить алгоритмы маршрутизации пациентов с коронавирусом и оказания помощи.
Министр также подчеркнул, что Минздрав проводит работу по улучшению процесса выявления контактных лиц и функционирования лабораторных центров.
Во время того же брифинга инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что если заболеваемость продолжит расти в таких темпах, то не останется другого выхода, как госпитализировать только тяжелобольных. Формы коронавируса средней тяжести также входят в показания к госпитализации, поэтому такой шаг осложнит качество оказания медицинской помощи.
Последние несколько недель в Украине едва ли не ежедневно фиксируют рекордное количество госпитализированных за сутки. В частности, только за вчера в больницы госпитализировали 487 человек, а позавчера – 407.
20 августа во больницах находилось 5 423 пациента с коронавирусом, 179 из которых нуждались в подключении к искусственной вентиляции легких.
В то же время от начала пандемии в госпитализации нуждались 23 406 пациентов, 711 из которых были подключены к аппаратам ИВЛ.