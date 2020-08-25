Інститут молекулярної біології і генетики НАН України не отримав кошти на виготовлення тест-систем для виявлення COVID-19, попри те, що очільник МОЗ Максим Степанов ще в березні пообіцяв це зробити.

Експертна організація StateWatch з посиланням на лист Національної академії наук станом на серпень повідомила, що кошти не надходили, пише Економічна правда.

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В травні МОЗ "поновило переговори" з Інститутом молекулярної біології та генетики щодо виготовлення ПЛР-тестів, а Степанов відзначив, що НАН може виготовляти тест-системи на виявлення SARS-CoV-2/

Однак НАН України та Інститут молекулярної біології і генетики НАН України й досі не отримали замовлення від МОЗ України на виготовлення зазначених тест-систем й відповідно не отримали з Державного бюджету України необхідного цільового фінансування,

– зазначили в Академії наук.

Єдина сума, яку отримав Інститут з бюджету, це 350 тисяч гривень в березні після перерозподілу внутрішніх ресурсів Академії наук для відшкодування вже виготовлених Інститутом власним коштом партії тест-систем у кількості 1000 зразків.



МОЗ не профінансував виготовлення українських тестів / Фото Unsplash

Відомо, що Інститут молекулярної біології НАН України розробив власні ПЛР-тести на виявлення коронавірусу. Вони дешевші за закордонні, а виготовляти їх можуть по 50 тисяч на тиждень.

Один тест українського виробництва коштує приблизно 250 гривень. У цей час закордонні – від 400 гривень. Втім поки Інституту молекулярної біології навіть не дали грошей на реагенти, щоб почати виготовляти тести.