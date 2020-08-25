Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины не получил средства на изготовление тест-систем для выявления COVID-19, несмотря на то, что глава Минздрава Максим Степанов еще в марте пообещал это сделать.

Экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Национальной академии наук по состоянию на август сообщила, что средства не поступали, пишет Экономическая правда.

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В мае Минздрав "возобновил переговоры" с Институтом молекулярной биологии и генетики относительно изготовления ПЦР-тестов, а Степанов отметил, что НАН может изготавливать тест-системы на выявление SARS-CoV-2.

Однако НАН Украины и Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины до сих пор не получили заказ от Минздрава Украины на изготовление указанных тест-систем и, соответственно, не получили из государственного бюджета Украины необходимое целевое финансирование, – отметили в Академии наук.

Единственная сумма, которую получил Институт из бюджета, это 350 тысяч гривен в марте после перераспределения внутренних ресурсов Академии наук для возмещения уже произведенной Институтом за свой счет партии тест-систем в количестве 1000 образцов.



Минздрав не профинансировал изготовление украинских тестов / Фото Unsplash

Известно, что Институт молекулярной биологии НАН Украины разработал собственные ПЦР-тесты на выявление коронавируса. Они дешевле зарубежных, а изготавливать их могут по 50 тысяч в неделю.

Один тест украинского производства стоит примерно 250 гривен. В настоящее время зарубежные – от 400 гривен. Впрочем, пока Институту молекулярной биологии даже не дали денег на реагенты, чтобы начать изготавливать тесты.