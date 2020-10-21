Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан захворів на коронавірусну інфекцію. Наразі він перебуває на домашній ізоляції.

Про це повідомляє видання Spiegel.

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Представник МОЗ розповів, що у міністра поки з'явилися лише симптоми застуди, а всі контактні особи були поінформовані.

Єнс Шпан днями був присутній на засіданні кабінету міністрів, де глава МОЗ подбав про маску на обличчі.



Єнс Шпан / Фото: Getty Images Єнс Шпан / Фото: Getty Images

Кабмін Німеччини не буде йти на карантин, незважаючи на зараження міністра охорони здоров'я. Видання пише, що зустріч проходила з дотриманням правил гігієни і дистанції.

Станом на 21 жовтня у Німеччині зафіксовано 389 852 випадки зараження коронавірусом, 301 547 осіб одужали. На жаль, 9 887 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19.