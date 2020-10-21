Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заболел коронавирусной инфекцией. Сейчас он находится на домашней изоляции.

Об этом сообщает издание Spiegel.

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Представитель Минздрава рассказал, что у министра пока появились лишь симптомы простуды, а все контактные лица были проинформированы.

Йенс Шпан на днях присутствовал на заседании Кабинета Министров, где глава Минздрава позаботился о маске на лице.