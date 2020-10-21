Министр здравоохранения Германии заразился COVID-19
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заболел коронавирусной инфекцией. Сейчас он находится на домашней изоляции.
Об этом сообщает издание Spiegel.
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Представитель Минздрава рассказал, что у министра пока появились лишь симптомы простуды, а все контактные лица были проинформированы.
Йенс Шпан на днях присутствовал на заседании Кабинета Министров, где глава Минздрава позаботился о маске на лице.
Йенс Шпан / Фото: Getty Images
Кабмин Германии не будет идти на карантин, несмотря на заражение министра здравоохранения. Издание пишет, что встреча проходила с соблюдением правил гигиены и дистанции.
По состоянию на 21 октября в Германии зафиксировано 389 852 случая заражения коронавирусом, 301 547 человек выздоровели. К сожалению, 9 887 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19.