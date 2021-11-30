Ми ще не розуміємо всієї загрози, – Ляшко про ймовірність обмеження на подорожі для українців

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував можливість обмеження поїздок до європейських країн, де виявили новий штам коронавірусу Омікрон. За словами очільника МОЗ, про це поки що говорити рано, однак ймовірність є.

За словами міністра, у низці європейських країн лише виявили поодинокі випадки зараження новим штамом. Однак всієї небезпеки зараз неможливо оцінити через брак даних про нову мутацію коронавірусу. Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю.

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Якими можуть бути нові обмеження

Найперше Віктор Ляшко припустив, що в умовах поширення нового штаму Оміктон діятимуть ті самі обмеження, які застосовували під час поширення Дельти. Це буде за умови того, що нова мутація не є небезпечнішою за попередню.

Ми ще не розуміємо всієї загрози, яку може нести цей штам. Якщо ми не будемо бачити більшої агресивності цього вірусу, то в принципі будуть діяти всі карантинні обмеження, які діяли і при Дельті,

– заявив Ляшко.

Однак якщо новий штам поширюватиметься у європейських країнах та буде небезпечнішим за попередні, то вимагатиме певних заходів. Однак Віктор Ляшко припустив, що обмежень вести 2020 року повертати не будуть. Однак конкретні рішення ухвалюватимуть тоді, коли небезпечність нового штаму буде відомою.

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