Мер Праги Зденек Гржиб стане волонтером в одній з місцевих лікарень для хворих на COVID-19. Відомо, що він закінчив медичний факультет Карлового університету.

Втім, після навчання лікарем Гржиб так і не став, зайнявся менеджментом у сферах охорони здоров'я та ІТ, де і працював до початку політичної кар'єри. Про це плітик написав у фейсбук.

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Своїм рішення міський голова хоче мотивувати людей з медичною освітою, які не працюють за спеціальністю, залучитися до допомоги лікарням. Мовляв, через пандемію та великий приріст хворих, у шпиталях нестача персоналу, що деструктивно впливає на їх роботу.

Водночас Гржиб наголосив, що волонтерство ніяк не вплине на його прямі обов'язки як мера столиці.