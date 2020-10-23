Мэр Праги Зденек Гржиб станет волонтером в одной из местных больниц для больных COVID-19. Известно, что он окончил медицинский факультет Карлова университета.

Впрочем, врачом Гржиб так и не поработал, занялся менеджментом в сферах здравоохранения и ІТ, где и работал до начала политической карьеры. Об этом плитик написал в фейсбук.

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Своим решением мэр хочет мотивировать людей с медицинским образованием, которые не работают по специальности, приобщиться к помощи больницам. Мол, из-за пандемии и большого прироста больных, в госпиталях нехватка персонала, что деструктивно влияет на их работу.

В то же время Гржиб отметил, что волонтерство никак не повлияет на его прямые обязанности как мэра столицы.

Справка. В Чехии за последнюю неделю фиксируют рекордное количество инфицированных коронавирусом. По состоянию на 23 октября там зарегистрировали 223 тысячи случаев заражения. От недуга умерли 1 845 человек.