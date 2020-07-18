У Бердянській підстанції швидкої медичної допомоги коронавірус виявили у 8 працівників. У більшості з них немає ніяких симптомів захворювання.

Про інфікування медичних працівників підстанції коронавірусом стало відомо після планових обстежень, повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Виявилось, що спершу заразився працівник, який надавав допомогу хворому. Лише згодом з'ясувалось, що пацієнт був інфікованих коронавірусом.

Різке зростання хворих на коронавірусну хворобу внесло корективи у повсякденну роботу екстреної медичної допомоги. На сьогодні вісім працівників Бердянської підстанції ШМД мають коронавірусну хворобу, яка підтверджена методом ПЛР. Бригада надавала допомогу хворому, у подальшому з'ясувалось, що той мав коронавірус.Спочатку заразився один працівник, а від нього – всі інші,

– йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили на тому, що всі медичні працівники були забезпечені засобами індивідуального захисту ще з квітня і начебто "жодних обмежень" вони не мали.

За їхніми словами, кожна бригада медичної допомоги має все необхідне. Натомість рішення про застосування засобів індивідуального захисту приймає керівник бригади в залежності від ситуації.

Зауважимо, що станом на 18 липня коронавірус виявили у 7886 медичних працівників, щонайменше 43 з яких померли. Водночас 5 365 медиків вже одужали.

Важливо: 3 травня Кабмін включив COVID-19 у перелік професійних захворювань. Визнання хвороби професійною дозволяє медикам претендувати на відшкодування шкоди.