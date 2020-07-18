В Бердянской подстанции скорой медицинской помощи коронавирус обнаружили у 8 работников. У большинства из них нет никаких симптомов заболевания.

Об инфицирования медицинских работников подстанции коронавирусом стало известно после плановых обследований, сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Оказалось, что сначала заразился работник, который оказывал помощь больному. Только впоследствии выяснилось, что пациент был инфицирован коронавирусом.

Резкий рост больных коронавирусной болезнью внес коррективы в повседневную работу экстренной медицинской помощи. На сегодня восемь работников Бердянской подстанции СМП имеют коронавирусную болезнь, которая подтверждена методом ПЦР. Бригада оказывала помощь больному, в дальнейшем выяснилось, что у того был коронавирус. Сначала заразился один работник, а от него – все остальные,

– говорится в сообщении.

В Центре отметили, что все медицинские работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты еще с апреля и якобы "никаких ограничений" они не имели.

По их словам, каждая бригада медицинской помощи имеет все необходимое. Между тем решение о применении средств индивидуальной защиты принимает руководитель бригады в зависимости от ситуации.

Заметим, что по состоянию на 18 июля коронавирус обнаружили у 7 886 медицинских работников, по меньшей мере 43 из которых умерли. В то же время 5 365 медиков уже выздоровели.

Важно: 3 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет медикам претендовать на возмещение ущерба.