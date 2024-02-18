Програма медевакуації: які 4 групи пацієнтів можуть лікуватися за кордоном та як подати заявку

Українці можуть взяти участь у програмі медичної евакуації за кордон. Вона доступна і для військових, і для цивільних.

Координатор програми Медевак від МОЗ Арман Качарян розповів 24 Каналу, що брати участь у цій програмі можуть 4 групи пацієнтів. Він додав, що існує затверджений перелік критеріїв станів пацієнтів, яких рекомендовано направляти на лікування за кордон.

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Хто може взяти участь у програмі

Пацієнти, які постраждали унаслідок обстрілів . Мають травми та інші ураження, які пов'язані з війною.

Мають травми та інші ураження, які пов'язані з війною. Пацієнти з опіками, яких зазнали внаслідок, зокрема, російських обстрілів. У програмі також можуть взяти участь пацієнти з опіками, які не пов'язані з воєнними діями. Усе через те, що в Україні треба максимально розвантажувати опікові центри.

Пацієнти з онкологічними захворюваннями. Адже люди постраждали від війни й опосередковано, бо була порушена логістика забезпечення ліками, а деякі методи лікування стали недоступними.

Діти з орфанними захворюваннями. Нині процес діагностики та лікування цих рідкісних хвороб в Україні ускладнився, тож пацієнти мають можливість отримати допомогу за кордоном.

"Лікуючий лікар бачить пацієнта, знаючи про критерії, ухвалює рішення – чи варто його скерувати на лікування за кордон", – сказав Качарян.

Як подати заявку

Для того, аби скористатися програмою медичної евакуації, треба звернутися до лікаря. Медик зробить запит до Міністерства охорони здоров'я через регіональний департамент. Його розглянуть, перевірять пацієнта та усі необхідні документи. Далі з пацієнтом сконтактують.

Є відмінність для направлення на лікування за кордон для військовослужбовців, оскільки потрібен ще дозвіл від того державного органу, в якому вони служать. Наприклад, ЗСУ чи Національна гвардія, чи Служба безпеки України,

– додав координатор програми Медевак від МОЗ.

Військовослужбовці мають заповнити чотири форми. За словами Качаряна, це можна зробити за 10 хвилин. Натомість для цивільних необхідна лише одна форма – виписка з медичної карти хворого.

Усі електронні форми для участі у програмі можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Після заповнення з пацієнтом сконтактують та направлять до лікаря.

Хто фінансує лікування

Лікування за кордоном у межах програми оплачує країна, яка приймає пацієнта. Тобто гроші з державного бюджету України на це не витрачають.

У 99% випадків пацієнтів транспортують до Львова. Звідти – до Польщі, а далі – перевозять літаком до країн-партнерів. Там пацієнт отримує тимчасовий захист та певний соцпакет. Зокрема, медичне страхування.

"Країна, яка приймає, надає абсолютно такий спектр медичних послуг і таке ж саме покриття, як вона надає своїм резидентам", – наголосив координатор програми Медевак від МОЗ.

У МОЗ зазначили, що протести польських фермерів на польсько-українському кордоні не впливають на медичну евакуацію.

Де лікуються українські пацієнти

Протягом майже двох років медевакуації громадян України направили на лікування до 30 різних країн. Мовиться як про країни ЄС, так і про США, Мексику та Японію.

Лідер серед медичної евакуації – Німеччина. Також багато українських пацієнтів приймає Норвегія і Польща.

"Окрім тих, кого ми евакуювали, є ще громадяни, які отримують медичну допомогу, які самостійно виїхали. Також серед лідерів – Нідерланди, Данія, Швеція", – розповів Арман Качарян.

Ці країни дуже допомагають Україні щодо медичної евакуації та приймають багато як поранених пацієнтів, так і тих, хто має хронічні захворювання. Загалом протягом 2024-го року планують евакуювати близько 2000 пацієнтів.

Якщо буде потреба, то будемо наші потужності збільшувати. Будемо посилювати як зовнішню, так і внутрішню комунікацію, щоби кожен в Україні й лікар, і пацієнт знав про таку можливість,

– сказав координатор програми Медевак від МОЗ.

Медична евакуація до Європи