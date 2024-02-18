Координатор программы Медевак от Минздрава Арман Качарян рассказал 24 Каналу, что участвовать в этой программе могут 4 группы пациентов. Он добавил, что существует утвержденный перечень критериев состояний пациентов, которых рекомендуется направлять на лечение за границу.

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Кто может принять участие в программе

Пациенты, которые пострадали в результате обстрелов . Имеют травмы и другие поражения, которые связаны с войной.

Имеют травмы и другие поражения, которые связаны с войной. Пациенты с ожогами, которые получили в результате, в частности, российских обстрелов. В программе также могут принять участие пациенты с ожогами, которые не связаны с военными действиями. Все потому, что в Украине надо максимально разгружать ожоговые центры.

Пациенты с онкологическими заболеваниями. Ведь люди пострадали от войны и косвенно, потому что была нарушена логистика обеспечения лекарствами, а некоторые методы лечения стали недоступными.

Дети с орфанными заболеваниями. Сейчас процесс диагностики и лечения этих редких болезней в Украине усложнился, поэтому пациенты имеют возможность получить помощь за рубежом.

"Лечащий врач видит пациента, зная о критериях, принимает решение – стоит ли его направить на лечение за границу", – сказал Качарян.

Как подать заявку

Для того, чтобы воспользоваться программой медицинской эвакуации, надо обратиться к врачу. Медик сделает запрос в Министерство здравоохранения через региональный департамент. Его рассмотрят, проверят пациента и все необходимые документы. Далее с пациентом сконтактируют.

Есть отличие для направления на лечение за границу для военнослужащих, поскольку нужно еще разрешение от того государственного органа, в котором они служат. Например, ВСУ или Национальная гвардия, или Служба безопасности Украины,

– добавил координатор программы Медевак от Минздрава.

Военнослужащие должны заполнить четыре формы. По словам Качаряна, это можно сделать за 10 минут. Зато для гражданских необходима только одна форма – выписка из медицинской карты больного.

Все электронные формы для участия в программе можно найти на сайте Министерства здравоохранения. После заполнения с пациентом свяжутся и направят к врачу.

Кто финансирует лечение

Лечение за границей в рамках программы оплачивает страна, которая принимает пациента. То есть деньги из государственного бюджета Украины на это не тратят.

В 99% случаев пациентов транспортируют во Львов. Оттуда – в Польшу, а дальше – перевозят самолетом в страны-партнеры. Там пациент получает временную защиту и определенный соцпакет. В частности, медицинское страхование.

"Страна, которая принимает, предоставляет абсолютно такой спектр медицинских услуг и такое же покрытие, как она предоставляет своим резидентам", – отметил координатор программы Медевак от Минздрава.

В Минздраве отметили, что протесты польских фермеров на польско-украинской границе не влияют на медицинскую эвакуацию.

Где лечатся украинские пациенты

В течение почти двух лет медэвакуации граждан Украины направили на лечение в 30 различных стран. Говорится как о странах ЕС, так и о США, Мексике и Японии.

Лидер среди медицинской эвакуации – Германия. Также много украинских пациентов принимает Норвегия и Польша.

"Кроме тех, кого мы эвакуировали, есть еще граждане, которые получают медицинскую помощь, которые самостоятельно выехали. Также среди лидеров – Нидерланды, Дания, Швеция", – рассказал Арман Качарян.

Эти страны очень помогают Украине насчёт медицинской эвакуации и принимают много как раненых пациентов, так и тех, кто имеет хронические заболевания. Всего в течение 2024-го года планируют эвакуировать около 2000 пациентов.

Если будет потребность, то будем наши мощности увеличивать. Будем усиливать как внешнюю, так и внутреннюю коммуникацию, чтобы каждый в Украине и врач, и пациент знал о такой возможности,

– сказал координатор программы Медевак от Минздрава.

Медицинская эвакуация в Европу