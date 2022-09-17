Перший хворий на мавпячу віспу не був за межами України останні пів року

Мавпяча віспа дісталася і до України. 15 вересня офіційно зареєстрували перший випадок цієї хвороби на території нашої держави.

Відомо, що хворий, у якого виявили мавпячу віспу, протягом останніх пів року не був за межами України. Припускають, що він міг заразитися в одному з великих міст. Про це 24 каналу розказав голова комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

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Він зауважив, що зараз триває епідеміологічне дослідження, щоб з'ясувати всі обставини зараження. Пацієнт перебуває у лікарні та має легкий перебіг хвороби.

Ситуація з мавпячою віспою у світі

Радуцький нагадав, що зазвичай мавпяча віспа була поширена в країнах Африки та Азії, але цьогоріч з'явилася і на європейському континенті. За його словами, учені ще не можуть пояснити, як і чому ця хвороба поширюється в Європі. Утім, у деяких країнах зафіксовано вже дуже багато випадків зараження – ВООЗ наголошує на тому, що це вже є надзвичайною ситуацією.

Це не пандемія, але вже надзвичайна ситуація. Тобто лікарі в усіх країнах мають бути попереджені, що це може вийти в епідемічну, велику кількість хворих, але на сьогодні того немає,

– пояснив голова комітету з питань здоров’я нації.

Коли треба йти до лікаря

Радуцький наголосив, що самостійно ставити собі діагнози та призначати дослідження чи лікування не варто. Якщо людина погано почувається, має нежить, висипання на тілі, біль у м'язах, то їй терміново потрібно звертатись до свого сімейного лікаря.

"Для того є сімейні лікарі. Центр громадського здоров'я України проводив специфічні заняття з сімейними лікарями. Вони вже знають у яких випадках потрібно відправляти на ПЛР-дослідження", – запевнив він.

Також Радуцький нагадав, хто перебуває у зоні ризику зараження мавпячою віспою. Це люди з хронічними захворюваннями, хворі на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та ті, хто має послаблений імунітет.

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Мавпяча віспа може викликати ускладнення

Учені встановили, що у хворих на мавпячу віспу можуть виникати неврологічні ускладнення – енцефаліт (запалення головного мозку), сплутаність свідомості, судоми. Утім, дані про поширеність таких симптомів дуже обмежені.