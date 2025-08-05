Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівщини та Суспільне. Випадок стався у таборі Friendly Camp.

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Що відомо про отруєння дітей у дитячому таборі на Львівщині?

Повідомлення про отруєння дітей поліція отримала від батьків 4 серпня приблизно о 22:20.

Відомо, що постраждалі з різних областей України, зокрема з Києва, Кривого Рогу, Івано-Франківська та інших міст. Їхній вік від 7 до 17 років.

Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція. Їх у стані середньої важкості госпіталізували до лікарень у Стрию, Дрогобичі та Сколе.

Вдень 5 серпня завідувач інфекційного відділення Стрийської міської лікарні Андрій Бабяк повідомив, що стан більшості дітей покращується. У них спостерігалася типова "кишкова тріада": температура, блювання (у декого до 25 разів), діарея та болі в животі.

Лікар зауважив, що такі масові отруєння зазвичай спричиняє водний фактор або заражені продукти, зокрема яйця та м'ясо. Але наразі ще невідомо, що саме стало причиною отруєння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням s масовим отруєнням.

Санкція статті передбачає або штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів, або арешт до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Журналісти розповіли, що намагалися отримати коментар адміністрації табору, але телефон, вказаний на сайті, вимкнений.

У Львівській обласній прокуратурі додали, що табір для 130 дітей організували на території одного з відпочинкових комплексів.

Наразі харчовий блок, кухню, столову та продуктовий склад опломбовано.

Що кажуть батьки дітей?

Одна із мам Юлія Петіна розповіла, що її донькам стало погано на другий день перебування у таборі.

Табір ми знайшли через Instagram і потрапили туди. Нам обіцяли п'ятиразове харчування, це шведський стіл, воно так і було. Але буквально наступного дня дітям стало погано, почали боліти животи. Потім вже почалися блювання, діарея.

– розповіла жінка.

За її словами, адміністрація ніяк не комунікувала із батьками. Усю інформацію вона дізнавалася через старшу дочку.

"Чоловік зрештою зміг додзвонитися до однієї з адміністраторів. Вона сказала, що все під контролем, не хвилюйтеся, медсестра всіх дітей доглядає. Але подружка була на місці, подзвонила і каже, що медсестра не справляється, "швидку" викликати відмовлялися. І вже подружка сама викликала "швидку", поліцію. І вже після цього почали приїжджати "швидкі" й забирати в різні лікарні", – додала Юлія.

Її донька, Віра Малишко, розповіла, що спочатку у неї почав боліти живіт, а потім – почалося блювання.

"Я вирвала на килимок, сходила в туалет і потім знову вирвала. Пішла до медсестри і я там лежала та водою рвала. Мені таблетки давали, воду", – розповіла дівчинка.

Інша 11-річна пацієнтка Ліліана Андріїв поділилася, що у неї самопочуття погіршилося після того, як вона з'їла підвечірок, а саме торт і сирники.

Майже всі, кому стало погано, їли пластівці. Тому я думаю, що це від пластівців або від сухариків,

– також додала дівчинка.

Ще одна мама Катерина розповіла, що у таборі перебували її донька, якій стало погано, та син. Вона також розповіла, що адміністратори відповідали їй.

"Поки я їхала, я не розуміла, скільком дітям вже погано і що діється з моєю донькою. Я вважала, що з сином все нормально, тому що ніхто нічого не повідомив. Коли я приїхала, виявила, що старшій дитині вже краще, а ось менша лежить в ліжку, у нього неодноразово було блювання, до нього ніхто не підходив, не надавав допомогу. І він був такий не один. Мені вже діти з їхньої кімнати розповіли, що вони кликали вожатих, але ніхто до них не підійшов. Коли я зайшла, то у кімнаті медсестри було вже десь 10-12 дітей. Хто вмістився, той був у неї в кабінеті, хто ні — сиділи поряд. Діти вже блювали в коридорах, бо вони не встигали добігати до туалету", – розповіла жінка.

Таку ситуацію вона могла спостерігати на першому та другому поверхах, але зауважила, що табір розміщувався у чотириповерховій будівлі.

За словами жінки, старші діти навіть не спускалися до лікаря, бо та не встигала їх оглядати.

"Я спустилася до медикині й сказала їй, що викликала "швидку", бо там нікого не було, на вулиці ні однієї "швидкої". Вона відповіла, що у неї в листі є 37 осіб, які самостійно звернулися, тобто змогли до неї дійти та повідомити, що в них такі й такі симптоми. А ті, що не могли дійти, у неї в списку нема. Тобто, у неї вже 37, а "швидку" не викликали. Вона сказала, що адміністрація не дозволила їй викликати "швидку", хоча вона їм казала неодноразово… Коли я там була, то "швидкі" приїжджали одна за одною. Спочатку в одну "швидку" пакували по 10 – 12 дітей. Спершу забирали важких. Ми поїхали звідти, коли вже 5 чи 6 "швидка" поїхала. У лікарнях, які були ближче, місць не було", – також розповіла Катерина.