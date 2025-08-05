Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области и Суспильное. Случай произошел в лагере Friendly Camp.

Смотрите также После массового отравления: Миша Кацурин сообщил, что его ресторан во Львове возобновляет работу

Что известно об отравлении детей в детском лагере на Львовщине?

Сообщение об отравлении детей полиция получила от родителей 4 августа примерно в 22:20.

Известно, что пострадавшие из разных областей Украины. Их возраст от 7 до 17 лет.

Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция. Их в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницы в Стрые, Дрогобыче и Сколе.

Днем 5 августа заведующий инфекционным отделением Стрыйской городской больницы Андрей Бабяк сообщил, что состояние большинства детей улучшается. У них наблюдалась типичная "кишечная триада": температура, рвота (у некоторых до 25 раз), диарея и боли в животе.

Врач заметил, что такие массовые отравления обычно вызывает водный фактор или зараженные продукты, в частности яйца и мясо. Но пока еще неизвестно, что именно стало причиной отравления.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает или штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов, или арест до 6 месяцев, или ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Журналисты рассказали, что пытались получить комментарий администрации лагеря, но телефон, указанный на сайте, выключен.

Во Львовской областной прокуратуре добавили, что лагерь для 130 детей организовали на территории одного из комплексов отдыха.

Сейчас пищевой блок, кухню, столовую и продуктовый склад опломбированы.

Что говорят родители детей?

Одна из мам Юлия Петина рассказала, что ее дочерям стало плохо на второй день пребывания в лагере.

Лагерь мы нашли через Instagram и попали туда. Нам обещали пятиразовое питание, это шведский стол, оно так и было. Но буквально на следующий день детям стало плохо, начали болеть животы. Потом уже начались рвота, диарея.

– рассказала женщина.

По ее словам, администрация никак не коммуницировала с родителями. Всю информацию она узнавала через старшую дочь.

"Муж в конце концов смог дозвониться до одной из администраторов. Она сказала, что все под контролем, не волнуйтесь, медсестра за всеми детьми ухаживает. Но подружка была на месте, позвонила и говорит, что медсестра не справляется, скорую вызывать отказывались. И уже подружка сама вызвала скорую, полицию. И уже после этого начали приезжать скорые и забирать в разные больницы", – добавила Юлия.

Ее дочь, Вера Малышко, рассказала, что сначала у нее начал болеть живот, а потом – началась рвота.

"Я вырвала на коврик, сходила в туалет и потом снова вырвала. Пошла к медсестре и я там лежала и водой рвала. Мне таблетки давали, воду", – рассказала девочка.

Другая 11-летняя пациентка Лилиана Андриив поделилась, что у нее самочувствие ухудшилось после того, как она съела полдник, а именно торт и сырники.

Почти все, кому стало плохо, ели хлопья. Поэтому я думаю, что это от хлопьев или от сухариков,

– также добавила девочка.

Еще одна мама Екатерина рассказала, что в лагере находились ее дочь, которой стало плохо, и сын. Она также рассказала, что администраторы отвечали ей.

"Пока я ехала, я не понимала, скольким детям уже плохо и что происходит с моей дочерью. Я считала, что с сыном все нормально, потому что никто ничего не сообщил. Когда я приехала, обнаружила, что старшему ребенку уже лучше, а вот младший лежит в кровати, у него неоднократно была рвота, к нему никто не подходил, не оказывал помощь. И он был такой не один. Мне уже дети из их комнаты рассказали, что они звали вожатых, но никто к ним не подошел. Когда я зашла, то в комнате медсестры было уже где-то 10 – 12 детей. Кто уместился, тот был у нее в кабинете, кто нет – сидели рядом. Дети уже блевали в коридорах, потому что они не успевали добегать до туалета", – рассказала женщина.

Такую ситуацию она могла наблюдать на первом и втором этажах, но заметила, что лагерь размещался в четырехэтажном здании.

По словам женщины, старшие дети даже не спускались к врачу, потому что та не успевала их осматривать.

"Я спустилась к медику и сказала ей, что вызвала скорую, потому что там никого не было, на улице ни одной скорой. Она ответила, что у нее в письме есть 37 человек, которые самостоятельно обратились, то есть смогли до нее дойти и сообщить, что у них такие и такие симптомы. А те, что не могли дойти, у нее в списке нет. То есть, у нее уже 37, а "скорую" не вызвали. Она сказала, что администрация не позволила ей вызвать скорую, хотя она им говорила неоднократно ... Когда я там была, то скорые приезжали одна за другой. Сначала в одну скорую паковали по 10 – 12 детей. Сначала забирали тяжелых. Мы уехали оттуда, когда уже 5 или 6 скорая поехала. В больницах, которые были ближе, мест не было", – также рассказала Екатерина.