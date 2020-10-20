Виступ Максима Степанова у Верховній Раді: онлайн-трансляція
Міністр охорони здоров'я України Максима Степанова у Верховній Раді 20 жовтня виступав зі зверненням до Верховної Ради та відповідав на запитання нардепів.
Онлайн-трансляцію виступу міністр охорони здоров'я України Максима Степанова у Верховній Раді вів 24 канал.
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Про що говорив Степанов
- Важливість дотримування правил профілактики коронавірусу.
- Як МОЗ бореться з пандемією коронавірусу в Україні.
- Збільшення кількості ліжок та підключення кисневої терапії.
- На що витрачаються кошти на з коронавірусного фонду.
- Як планують збільшити кількість тестувань на коронавірус.
- За яких умов можливе введення нових карантинних обмежень.
Виступ міністра охорони здоров'я України Максима Степанова у ВР: дивитись відео
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