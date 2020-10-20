Міністр охорони здоров'я України Максима Степанова у Верховній Раді 20 жовтня виступав зі зверненням до Верховної Ради та відповідав на запитання нардепів.

Онлайн-трансляцію виступу міністр охорони здоров'я України Максима Степанова у Верховній Раді вів 24 канал. Читайте також: Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: відео Про що говорив Степанов Важливість дотримування правил профілактики коронавірусу.

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