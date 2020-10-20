Выступление Максима Степанова в Верховной Раде: онлайн-трансляция
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Верховной Раде 20 октября выступил с обращением в Верховную Раду и ответил на вопросы нардепов.
Онлайн-трансляцию выступления министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Верховной Раде вел 24 канал.
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О чем говорил Степанов
- Важность соблюдения правил профилактики коронавируса.
- Как Минздрав борется с пандемией коронавируса в Украине.
- Увеличение количества кроватей и подключение кислородной терапии.
- На что тратятся средства на из коронавирусного фонда.
- Как планируют увеличить количество тестирований на коронавирус.
- При каких условиях возможно введение новых карантинных ограничений.
Выступление министра здравоохранения Украины Максима Степанова в ВР: смотреть видео
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