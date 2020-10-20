Выступление Максима Степанова в Верховной Раде: онлайн-трансляция 12:07, - Читати новину українською Выступление Степанова в Раде / trostyanets.info Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Верховной Раде 20 октября выступил с обращением в Верховную Раду и ответил на вопросы нардепов. Онлайн-трансляцию выступления министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Верховной Раде вел 24 канал. Читайте также: Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: видео О чем говорил Степанов Важность соблюдения правил профилактики коронавируса.

Как Минздрав борется с пандемией коронавируса в Украине.

Увеличение количества кроватей и подключение кислородной терапии.

На что тратятся средства на из коронавирусного фонда.

Как планируют увеличить количество тестирований на коронавирус.

При каких условиях возможно введение новых карантинных ограничений. Выступление министра здравоохранения Украины Максима Степанова в ВР: смотреть видео

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter