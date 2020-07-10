Команда психологів провела експеримент, який доводить, що під час смерті мозок людини продовжує фіксувати звуки.

В рамках дослідження команда психологів з Університету Британської Колумбії вивчала мозкову активність 17 здорових людей, а також 13 пацієнтів хоспісу, пише Nature.

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Вісім з них були у свідомості, а п'ять – без свідомості і за крок до смерті. Всім учасникам експерименту включали короткі композиції з п'яти нот: спочатку здоровим, а потім пацієнтам хоспісу.

Реакцію мозку на звуки фіксували за допомогою електроенцефалографії.

Результати дослідження

Як з'ясувалося, мозок людей, які помирають так само реагували на композиції, як і мозок здорової людини.

У всіх випадках прилад зафіксував однакові імпульси. Попри це, залишається загадкою, чи розуміє людина під час смерті те, що вона чує.

За словами Елізабет Блудон, провідного автора дослідження, експеримент її команди підтверджує ідею про те, що з людьми, які помирають, все ж варто розмовляти.