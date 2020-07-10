Команда психологов провела эксперимент, который доказывает, что во время смерти мозг человека продолжает фиксировать звуки.

В рамках исследования команда психологов из Университета Британской Колумбии изучала мозговую активность 17 здоровых людей, а также 13 пациентов хосписа, пишет Nature.

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Восемь из них были в сознании, а пять – без сознания и в шаге от смерти. Всем участникам эксперимента включали короткие композиции из пяти нот: сначала здоровым, а потом пациентам хосписа.

Реакцию мозга на звуки фиксировали с помощью электроэнцефалографии.

Результаты исследования

Как выяснилось, мозг умирающих людей так же реагировал на композиции, как и мозг здорового человека.

Во всех случаях прибор зафиксировал одинаковые импульсы. Несмотря на это, остается загадкой, понимает ли человек во время смерти то, что он слышит.

По словам Элизабет Блудон, ведущего автора исследования, эксперимент ее команды подтверждает идею о том, что с умирающими людьми все же стоит разговаривать.