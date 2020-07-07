Відомо, що 80% випадків зараження коронавірусом – безсимптомні або протікають у легкій формі. Втім виявилось, що у тих пацієнтів. які мали легкий перебіг захворювання, згодом можуть виникнути серйозні ускладнення.

Люди, які перехворіли на легку форму коронавірусу, у майбутньому можуть страждати від довготривалих побічних ефектів. Деякі з цих ускладнень є смертельними, повідомляє The Guardian.

До теми Після коронавірусу можуть виникати ускладнення на все життя

Зокрема, професор нейрохірургії Крістофер Келлнер з клініки Маунт-Сінай в Нью-Йорку розповів, що у "легких" пацієнтів з коронавірусом частіше виникають кров'яні згустки й тяжкі інсульти. Ба більше, найчастіше ці симптоми виникають у пацієнтів з легким перебігом коронавірусу, середній вік яких становить 30 років.

Також лікарі клініки тепер остаточно впевнені в тому, що COVID-19 впливає й на нирки, печінку і мозок. У деяких пацієнтів спостерігаються сонливість й депресія.

До схожих висновків дійшли вчені з Нідерландів, які вивчили анамнези 1622 пацієнтів з коронавірусом, що страждали від ускладнень хвороби щонайменше декілька місяців. Середній вік хворих становив 53 роки й всі вони скаржилися на низку довготривалих симптомів, зокрема:

Сильна втома (88%);

Ускладнене дихання (75%);

Тиск в грудях (45%).

Важливо, що 91% цих пацієнтів не госпіталізували, адже на початку інфікування їхній перебіг захворювання кваліфікували як "легкий".

85% опитаних людей до зараження вважали себе цілком здоровими людьми. Втім, через більше ніж місяць після закінчення хвороби вже лише 6% вважали себе такими.

Коронавірус COVID-19 ще не існує достатньо довго, аби медики могли напевне стверджувати, як довго можуть тривати наслідки коронавірусу. Втім, науковці вважають, що вони можуть виникати у всіх пацієнтів не залежно від того, підлягали вони госпіталізації чи ні.