Известно, что 80% случаев заражения коронавирусом – бессимптомные или протекают в легкой форме. Впрочем оказалось, что у тех пациентов. которые имели легкое течение заболевания, впоследствии могут возникнуть серьезные осложнения.

Люди, которые перенесли легкую форму коронавируса, в будущем могут страдать от долговременных побочных эффектов. Некоторые из этих осложнений являются смертельными, сообщает The Guardian.

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В частности, профессор нейрохирургии Кристофер Келлнер из клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке рассказал, что в "легких" пациентов с коронавирусом чаще возникают кровяные сгустки и тяжелые инсульты. Более того, чаще всего эти симптомы возникают у пациентов с легким течением коронавируса, средний возраст которых составляет 30 лет.

Также врачи клиники теперь окончательно уверены в том, что COVID-19 влияет и на почки, печень и мозг. У некоторых пациентов наблюдаются сонливость и депрессия.

К похожим выводам пришли ученые из Нидерландов, которые изучили анамнезы 1 622 пациентов с коронавирусом, страдавших от осложнений болезни как минимум несколько месяцев. Средний возраст больных составил 53 года, и все они жаловались на ряд долговременных симптомов, в частности:

Сильная усталость (88%);

Затрудненное дыхание (75%);

Давление в груди (45%).

Важно, что 91% этих пациентов не госпитализировали, так как в начале инфицирования их ход заболевания квалифицировали как "легкий".

85% опрошенных людей до заражения считали себя вполне здоровыми людьми. Впрочем, спустя больше месяца после окончания болезни уже лишь 6% считали себя такими.

Вирус COVID-19 еще не существует достаточно долго, чтобы медики могли наверняка утверждать, как долго могут длиться последствия коронавируса. Впрочем, ученые считают, что они могут возникать у всех пациентов независимо от того, подлежали они госпитализации или нет.