Суб’єктам господарювання запропонували змінити графік роботи підприємств, державних установ та закладів для зменшення навантаження на міський і міжміський транспорт у години пік

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами, у суботу провели позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб не допустити стрибка захворюваності.

Віктор Ляшко “Без створення умов для дотримання карантинних заходів, їх дотримання неможливо. А динаміка захворюваності напряму залежить від дотримання карантинних заходів та прописаних необхідних протиепідемічних норм”.

У підсумку засідання дали доручення органам місцевого самоврядування разом з Мінінфраструктури збільшити кількість транспортних засобів на міських, приміських, міжміських та інших маршрутах загального користування.