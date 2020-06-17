Ляшко призвал бизнес изменить график работы: как это поможет
Субъектам хозяйствования предложили изменить график работы предприятий, государственных учреждений для уменьшения нагрузки на городской и междугородний транспорт в часы пик
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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По его словам, в субботу провели внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить скачка заболеваемости.
В итоге заседания поручили органам местного самоуправления совместно с Мининфраструктуры увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования.
А субъектам хозяйствования предложили изменить график работы предприятий, государственных учреждений для уменьшения нагрузки на транспорт, что позволит уменьшить скопления людей в транспорте.
Обращаюсь к бизнесу, не пренебрегайте временными рекомендациями, от этого зависит здоровье украинцев и управляемость эпидемической ситуации в стране,
– сказал Ляшко.