Субъектам хозяйствования предложили изменить график работы предприятий, государственных учреждений для уменьшения нагрузки на городской и междугородний транспорт в часы пик

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, в субботу провели внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить скачка заболеваемости.

Виктор Ляшко “Без создания условий для соблюдения карантинных мероприятий, их соблюдение невозможно. А динамика заболеваемости напрямую зависит от соблюдения карантинных мероприятий и прописанных необходимых санитарных норм”.

В итоге заседания поручили органам местного самоуправления совместно с Мининфраструктуры увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования.

А субъектам хозяйствования предложили изменить график работы предприятий, государственных учреждений для уменьшения нагрузки на транспорт, что позволит уменьшить скопления людей в транспорте.

Обращаюсь к бизнесу, не пренебрегайте временными рекомендациями, от этого зависит здоровье украинцев и управляемость эпидемической ситуации в стране,

– сказал Ляшко.