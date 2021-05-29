Така кількість – це мінімум, який включає поставки, які вже прийшли та ті, які ще приходять.Подробиці розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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CoronaVac

За його словами, вже розвезли 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, ще 500 тисяч розвезуть у перший тиждень червня, тобто вони завершили лабораторний контроль.

"Інші 500 тисяч доз CoronaVac завершить лабораторний контроль 10 – 15 червня. Це 1,5 мільйона", – уточнив міністр охорони здоров'я.

Pfizer

Ляшко зазначив, що в Україну вже привезли 473 тисячі доз препарату від Pfizer у рамках механізму COVAX, ще 473 тисячі очікують після 7 червня.

Крім цього, звернув увагу урядовець, здійснюється перша поставки вакцини Pfizer, закупленої за гроші держави. Мовиться про 500 тисяч доз.

117 тисяч приїхало, потім ще 40, потім кожен тиждень по 60 тисяч – тобто до кінця червня. Це вже 3 мільйони,

– підкреслив Ляшко.

AstraZeneca

Водночас Україна очікує ще 700 тисяч доз вакцини від AstraZeneca у рамках ініціативи COVAX. За словами очільника МОЗ, вони "ось-ось приїдуть".

Контракт з певною "особливістю"

Міністр охорони здоров'я уточнив, що окрім 8 мільйонах доз вакцин від COVAX і 34 мільйонів законтрактованих вакцин, він підписав ще один контракт.

Хто є виробником препарату та скільки отримає Україна – невідомо. Ляшко заявив, що контракт з "певною особливістю" й пообіцяв розповісти більше, коли його підтвердять.

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