Такое количество – это минимум, который включает поставки, которые уже пришли, и те, которые еще приходят.Подробности рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также Европейский регулятор EMA одобрил вакцинацию детей вакциной Pfizer

CoronaVac

По его словам, уже развезли 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, еще 500 тысяч развезут в первую неделю июня, то есть они завершили лабораторный контроль.

"Остальные 500 тысяч доз CoronaVac завершат лабораторный контроль 10–15 июня. Это 1,5 миллиона", – уточнил министр здравоохранения.

Pfizer

Ляшко отметил, что в Украину уже привезли 473 тысячи доз препарата от Pfizer в рамках механизма COVAX, еще 473 тысячи ожидают после 7 июня.

Кроме этого, обратил внимание чиновник, осуществляется первая поставки вакцины Pfizer, закупленной за деньги государства. Говорится о 500 тысячах доз.

117 тысяч приехало, потом еще 40, потом каждую неделю по 60 тысяч – то есть до конца июня. Это уже 3 миллиона,

– подчеркнул Ляшко.

AstraZeneca

В то же время Украина ожидает еще 700 тысяч доз вакцины от AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. По словам главы Минздрава, они "вот-вот приедут".

Контракт с определенной "особенностью"

Министр здравоохранения уточнил, что кроме 8 миллионов доз вакцин от COVAX и 34 миллионов законтрактованных вакцин, он подписал еще один контракт.

Кто является производителем препарата и сколько получит Украина – неизвестно. Ляшко заявил, что контракт с "определенной особенностью" и пообещал рассказать больше, когда его подтвердят.

Вакцинация в Украине: последние новости