У Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова хірурги прооперували 80-річну жінку на серці без жодного розрізу. Через маленький прокол у шкірі лікарі ввели протез до стегнової артерії, а потім – у серце. За історію незалежності України таких операцій було проведено лише декілька.

Цей вид оперативного втручання називається транскатетерна імплантація аортального клапана. Вона коштує близько мільйона гривень, розповів директор Клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук на своїй сторінці у фейсбуці.

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Жінка потрапила до лікарні у важкому стані з набряком у ногах та рідиною в легенях. Їй поставили діагноз з критичний аортальний стеноз.

Через вік клапан у серці жінки "закам’янів" – замість 3-сантиметрового отвору у серці жінки була дірочка розміром 0,8 міліметра. Через це кров не могла прокачуватися, внаслідок чого страждали всі органи.

Ми зіштовхнулися з непростою ситуацією: без операції пацієнтка не прожила б і кількох місяців, але традиційного хірургічного втручання на відкритому серці не витримала б,

– розповів Самчук.

Операцію 17 жовтня провели фахівці Центру серця та судин під контролем професора Марека Григера з Польщі. У центрі, де він працює, за рік роблять близько сотні таких втручань.

Оскільки розрізу грудної клітини та тривалого наркозу не було, то пацієнтка не потребує відновлення і реабілітації. Її планують виписати вже найближчим часом.