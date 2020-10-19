В Клинической больнице скорой помощи Львова хирурги прооперировали 80-летнюю женщину на сердце без единого разреза. Через маленький прокол в коже врачи ввели протез к бедренной артерии, а затем – в сердце. За всю историю независимости Украины таких операций было проведено лишь несколько.

Этот вид оперативного вмешательства называется транскатетерная имплантация аортального клапана. Она стоит около миллиона гривен, рассказал директор Клинической больницы скорой помощи Олег Самчук на своей странице в фейсбуке.

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Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с отеком в ногах и жидкостью в легких. Ей поставили диагноз – критический аортальный стеноз.

Из-за возраста клапан в сердце женщины "окаменел" – вместо 3-сантиметрового отверстия в сердце женщины была дырочка размером 0,8 миллиметра. Из-за этого кровь не могла прокачиваться, вследствие чего страдали все органы.

Мы столкнулись с непростой ситуацией без операции пациентка не прожила бы и нескольких месяцев, но традиционного хирургического вмешательства на открытом сердце не выдержала бы,

– рассказал Самчук.

Операцию 17 октября провели специалисты Центра сердца и сосудов под контролем профессора Марека Грыгера из Польши. В центре, где он работает, за год делают около сотни таких вмешательств.

Поскольку разреза грудной клетки и длительного наркоза не было, то пациентка не нуждается в восстановлении и реабилитации. Ее планируют выписать в ближайшее время.