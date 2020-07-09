Працівниця міського відділу Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я померла від коронавірусу. Це вже друга смерть серед лаборантів через діагноз COVID-19.

9 липня померла помічниця епідеміолога обласного лабораторного центру. Жінці було 55 років. Про це повідомила головна епідеміологиня Львівської області Наталія Тімко, пише 24 канал.

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Жінка перебувала понад два тижні в обласній інфекційній лікарні. Останні дві доби — у відділенні інтенсивної терапії на апараті штучної вентиляції легень,

– розповіла Тімко.

За словами інфекціоністки, хвороба розвивалась поступово: спершу жінка почала кашляти, у неї з'явилася задишка, а коли зробили комп'ютерну томографію легень, – виявили пневмонію.

Згодом ПЛР-тест підтвердив діагноз COVID-19.

Померла була мешканкою Львова. Її чоловік теж інфікувався та перебуває в лікарні. За словами Наталії Тімко, у чоловіка позитивна динаміка перебігу захворювання.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 каналу